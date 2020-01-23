أطباء صينيون يتوقعون تجاوز الإصابات بفيروس كورونا الجديد 6 آلاف حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ): توقع أطباء في مدينة ووهان الصينية أن يتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، ستة آلاف حالة. جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مجموعة "كايشين" الإعلامية المحلية ومقرها بكين. وكانت السلطات الصينية أكدت وجود 571 حالة إصابة و 17وفاة حتى 22 يناير.

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