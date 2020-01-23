قتيل وإصابات في إطلاق نار بسياتل الأميركية

قالت الشرطة في مدينة سياتل الأميركية على تويتر، اليوم الخميس، إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه وأصيب خمسة في واقعة إطلاق نار بوسط المدينة، وأضافت أنها تبحث عن مشتبه بهم.

ولم ترد على الفور سوى تفاصيل قليلة بشأن الواقعة لكن قناة تلفزيون محلية قالت، إن الحادث وقع في ساعة ذروة المرور المسائية ونقلت عن شاهد قوله إنه سمع إطلاق نار ورأى عشرات الأشخاص يركضون بحثاً عن ساتر يحميهم من الرصاص.

وقال "كانت هناك حالة من الذعر التام.. لم أر شيئا كهذا من قبل".

وقالت شرطة سياتل على تويتر "المحققون يباشرون التحقيق بعد إصابة ستة أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل".

وأضافت الشرطة "لاذ المشتبه به بالفرار من المكان".

وقالت متحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي، إنه تم نقل سبع ضحايا إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، ولم تقدم تقريراً على الفور عن حالتهم.

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وقالت إدارة الشرطة، إن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث.