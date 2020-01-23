إغلاق مطار كانبيرا الأسترالي جراء حرائق الغابات

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، إغلاق مطار كانبيرا بسبب حرائق الغابات.

وقالت السلطات: " بسبب الأحوال الحالية، تم إغلاق مطار كانبيرا، لا رحلات جوية تصل أو تغادر مطار كانبيرا" ، وفقاً لخدمة "تن نيوز فرست" الإخبارية الأسترالية.

وتم إبلاغ السكان: "لقد تأخر وقت المغادرة مع تسارع حرائق الغابات"، بحسب المصدر ذاته.

Advertisements

وأجلت أستراليا السكان من مناطق بالعاصمة كانبيرا أمس، بعد نشوب حريق غابات قرب المطار، مع عودة درجات الحرارة الشديدة، فيما أنهى فترة هدوء استمرت بضعة أيام، بينما ارتفع مرة أخرى عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة في جنوب شرق البلاد.

اقرأ أيضاً... الفيضانات تجتاح أستراليا وسط استمرار حرائق الغابات

وأغلقت السلطات الطرق، وطلبت من السكان المغادرة أو البقاء بعيداً عن ضواحي شرق العاصمة، بينما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخاناً رمادياً يتصاعد فوق الضواحي.