شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 ومقتل شخص في إطلاق نار بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة في مدينة سياتل الأمريكية على تويتر اليوم الخميس إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب 6 في واقعة إطلاق نار بوسط المدينة. وأضافت أنها تبحث عن مشتبه بهم.

ولم ترد على الفور سوى تفاصيل قليلة بشأن الواقعة لكن قناة تلفزيون محلية قالت إن الحادث وقع في ساعة ذروة المرور المسائية ونقلت عن شاهد قوله إنه سمع إطلاق نار ورأى عشرات الأشخاص يركضون بحثا عن ساتر يحميهم من الرصاص.

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وقال "كانت هناك حالة من الذعر التام.. لم أر شيئا كهذا من قبل".

وقالت شرطة سياتل على تويتر "المحققون يباشرون التحقيق بعد إصابة ستة أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل".

وأضاف "لاذ المشتبه به بالفرار من المكان".