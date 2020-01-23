شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون عن حاضن «الفيروس الغامض».. ربما «الخفافيش» والان نبدء بالتفاصيل

توقع أطباء في مدينة ووهان الصينية أن يتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، ستة آلاف حالة. جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مجموعة "كايشين" الإعلامية المحلية ومقرها بكين. وقال باحثون صينيون إن الخفافيش ربما تكون الموئل الذي يحتضن هذا الفيروس. وفعّلت السلطات الصينية تقييد التحركات في ووهان اليوم الخميس حيث تحاول السلطات كبح انتشار الفيروس الجديد الذي أصاب أكثر من 500 شخص في البلاد.

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