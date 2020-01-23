- 1/2
- 2/2
دلشاد الدلوي - بغدادالخميس 2020/1/23 06:55 ص بتوقيت أبوظبي
الاحتجاجات العراقية في البصرة
أعلن مسؤول عسكري عراقي في البصرة أن متظاهرين غاضبين أحرقوا، ليل الأربعاء، مقر مليشيا بدر في محافظة البصرة جنوب العراق.
فيما كشف مصدر في صحة المحافظة عن مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 40 آخرين في هجوم لمليشيات الحشد على ساحة الاعتصام في المحافظة.
وتشهد البصرة منذ نحو ٣ أيام تصعيدا ملحوظا في المظاهرات كباقي محافظات جنوب العراق وبغداد، بعد انتهاء المهلة التي منحها المحتجون العراقيون للحكومة والأطراف السياسية لتنفيذ مطالبهم.
وقال الرائد ناصر الزبيدي الضابط في قيادة عمليات البصرة لـ"العين الإخبارية": "أضرمت مجموعة من المتظاهرين الغاضبين النار في مقر منظمة بدر وسط البصرة، وأحرقوا الجدار الخارجي للمقر بالكامل، لكن لم تكن هناك أي ضحايا لأن المقر فارغ منذ أكثر من عام، بعد أن تعرض للحرق على يد المتظاهرين في سبتمبر من عام 2018".
في غضون ذلك، أكد مصدر في المديرية العامة لصحة البصرة لـ"العين الإخبارية" "مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح، إثر هجوم الحشد الشعبي وقوات الصدمة على المحتجين في ساحة الاعتصام من جهة التقاطع التجاري بالرصاص الحي وبنادق الصيد.
وبحسب مصادر أمنية تزامن هجوم الحشد والقوات الأمنية على المتظاهرين مع هجوم مسلح نفذته سيارات مدنية تقل مسلحين من مليشيا حزب الله العراق على المتظاهرين قرب ساحة الاعتصام وسط البصرة.
وأكدت المصادر "أن الرصاص الذي أطلقه مسلحو حزب الله على المتظاهرين أسفر عن مقتل متظاهر وإصابة عدد آخر منهم"، مبينة أن قوات الصدمة والمليشيات فتحت الطريق لمسلحي حزب الله كي ينفذوا هجومهم على المتظاهرين.
ويشهد جنوب العراق وبغداد منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية واسعة، تطالب بإلغاء العملية السياسية الحالية وحل البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وتنظيم انتخابات مبكرة بإشراف دولي، فضلا عن إنهاء النفوذ الإيراني في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات البصرة.. مقتل متظاهر وإحراق مقر مليشيا بدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.