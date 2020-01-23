مصادر مقربة من وزيرة الدفاع للشرق الاوسط: لا خلفية حزبية لتعيينها في هذا المنصب

نفت مصادر مقرّبة من وزيرة الدفاع ​زينة عكر​ المعلومات عن وصولها إلى موقعها بدعم غير علني من أحد الأحزاب السياسية.

وأكدت لـ"الشرق الأوسط"، أن "لا خلفية حزبية لتعيينها في هذا المنصب، بل كانت خيار ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ومن حصّته الوزارية".

أما عن قدرتها على إدارة مسؤولية ​وزارة الدفاع​ ومؤسسة ​الجيش اللبناني​، فذكّرت المصادر بأن عكر لديها قدرة كبيرة على العمل، مشيرة إلى أن "وزير الدفاع لديه مهمة إدارية لوجيستية، أكثر من الدور العسكري، وهو يخاطب ​المؤسسة العسكرية​ من خلال قائد الجيش، كون الأخير هو الفعلي لهذه المؤسسة".