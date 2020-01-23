نفت مصادر مقرّبة من وزيرة الدفاع زينة عكر المعلومات عن وصولها إلى موقعها بدعم غير علني من أحد الأحزاب السياسية.
وأكدت لـ"الشرق الأوسط"، أن "لا خلفية حزبية لتعيينها في هذا المنصب، بل كانت خيار رئيس الجمهورية ميشال عون ومن حصّته الوزارية".
أما عن قدرتها على إدارة مسؤولية وزارة الدفاع ومؤسسة الجيش اللبناني، فذكّرت المصادر بأن عكر لديها قدرة كبيرة على العمل، مشيرة إلى أن "وزير الدفاع لديه مهمة إدارية لوجيستية، أكثر من الدور العسكري، وهو يخاطب المؤسسة العسكرية من خلال قائد الجيش، كون الأخير هو الفعلي لهذه المؤسسة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من وزيرة الدفاع للشرق الاوسط: لا خلفية حزبية لتعيينها في هذا المنصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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