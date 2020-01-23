أوضح مستشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ متريثاً، رامي الريّس في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن موقف جنبلاط حول تريثه للدعوة لاعطاء الحكومة فرصة نابع من تحسسه بحراجة ​الوضع الاقتصادي​ والمالي، وضرورة أن تكون هناك جهة رسمية تتخذ القرارات للجم التدهور بمعزل عن تصنيفها، علّنا نستطيع وقف الانهيار".

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كانت هذه تفاصيل خبر الريس: ترّث جنبلاط في الدعوة لاعطاء الحكومة فرصة نابع من تحسسه بحراجة الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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