أوضحت مصادر حزب "القوات ال​لبنان​ية" لـ"الشرق الأوسط" أنه "عندما تتحدد ​جلسة الثقة​ للحكومة الجديدة، يلتئم تكتل ​الجمهورية القوية​ لاتخاذ الموقف المناسب"، مشيرة إلى أن "موقف حزب القوات واضح منذ 2 أيلول الماضي والقاضي بوجوب أن تتشكل ​الحكومة​ بعيدا عن القوى السياسية لأن الإدارة السياسية التي أوصلت البلاد للفشل ليس بإمكانها إيصال لبنان إلى شاطئ الأمان".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القوات للجمهورية: نحدد موقفنا من الثقة عندما تحدد جلستها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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