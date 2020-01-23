الشرطة الاميركية: قتيل وخمسة جرحى بإطلاق نار في سياتل

كشفت ​شرطة سياتل​ في ولاية واشنطن عن حادث ​إطلاق نار​ أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل بجروح خطيرة، بينهم طفل ذو تسعة أعوام.

المحققون قالوا إنهم بصدد البحث عن المشتبه به، مرجحين أن يكون الجاني الذي لاذ بالفرار بعدما قام بفعلته بمفرده.

فريق التحقيق كشف أيضا أن إطلاق النار حدث في حدود الخامسة عصرا بالقرب من شارع باين وشارع فورث المكتظ في ساعات الذروة.

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وبينما أكدت إدارة الإطفاء التي نقلت الجرحى أن ثلاثة منهم في حالة مستقرة، أكدت أن الطفل صاحب التسعة أعوام في حالة حرجة، وفق فوكس نيوز.

ولم يتسن لحد الآن للشرطة معرفة الأسباب وراء إطلاق المشتبه به للنار على المارة، بنما تجري عملية البحث والتمشيط للقبض عليه.