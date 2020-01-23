رئيس الجزائر: الطرح الجزائري حيال القضية الليبية يلقى إجماعا دوليا

أكد ​رئيس الجمهورية​ ​الجزائر​ية، ​عبد المجيد تبون​، أن الطرح الجزائري حيال القضية الليبية يلقى إجماعا دوليا، "لأننا لا نملك أي أطماع في ​ليبيا​، ولا نمارس الابتزاز، ونملك ثقة جميع الأطراف الليبية".

وشدد تبون في أول لقاء معه مع ​الصحافة​ الوطنية على "السلم في ليبيا يعني السلم في الجزائر"مضيفا،"نحن حاليا نشتري أسلحة لحماية حدودنا من أي تهديد محتمل".

كما أثنى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ​مؤتمر برلين​ قائلا: "في برلين توصلنا إلى نتائج ملموسة ضد التسليح وإدخال المرتزقة في ليبيا".