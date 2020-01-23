أكد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، أن الطرح الجزائري حيال القضية الليبية يلقى إجماعا دوليا، "لأننا لا نملك أي أطماع في ليبيا، ولا نمارس الابتزاز، ونملك ثقة جميع الأطراف الليبية".
وشدد تبون في أول لقاء معه مع الصحافة الوطنية على "السلم في ليبيا يعني السلم في الجزائر"مضيفا،"نحن حاليا نشتري أسلحة لحماية حدودنا من أي تهديد محتمل".
كما أثنى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مؤتمر برلين قائلا: "في برلين توصلنا إلى نتائج ملموسة ضد التسليح وإدخال المرتزقة في ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجزائر: الطرح الجزائري حيال القضية الليبية يلقى إجماعا دوليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.