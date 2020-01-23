شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان": زيادة السكان لا تقل خطورة عن الإرهاب ونتابع تنفيذ استراتيجية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع تنفيذ استراتيجية مصر للسكان 2030 على أرض الواقع، وسيتم عقد عدد من الاجتماعات فى هذا الصدد، وفى حضور كافة الأطراف المعنية بالموضوع، وذلك حتى يتم تذليل العقبات إن وجدت، سواء كانت اعتمادات مالية، أو بعض الملاحظات نتيجة التطبيق الفعلى على أرض الواقع، خاصة أن الاجتماعات ينتج عنها المتابعة اللحظية للتنفيذ وسرعة إدراك بعض الملاحظات، إلى جانب الجدية فى التطبيق والتنفيذ.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى تصريحات له، أن اللجنة كانت من أوائل اللجان التى تطرقت لموضوع الزيادة السكانية، وخطورة على المجتمع، لأنها تنعكس على نصيب الفرد من الناتج القومى، وتؤثر على نتائج المشروعات القومية ونتائجها على المواطنين، حيث لا تجعل المواطن يشعر بالتحسن والنتائج الملموسة خلال السنوات الأخيرة فى عدد من الملفات والقطاعات، على رأسها ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ولهذا حرصت اللجنة على الاستماع لكافة الأطراف المعنية بالمشكلة، وضرورة أن يكون هناك رؤية للحل.

وأشار أبو حامد، إلى أن الزيادة السكانية لا تقل خطورة على الدولة عن الإرهاب، والحل ليس مسئولية جهة بعينها، كافة الوزارات والمؤسسات معنية بحل الأزمة، ولوزارة الصحة دور كبير فى الحل، ووزارة الشباب أيضًا يقع على عاتقها نصيب فى التصدى للازمة، والتربية والتعليم، والأوقاف، ولهذا لابد من تكاتف مؤسسات الدولة جميعها، على أن يكون للإعلام دور فى زيادة وعى المواطنين حول الزيادة السكانية ومخاطرها فى المستقبل فى ظل محدودية بعض الموارد، على أن يتم إنتاج أعمال تتطرق لهذا الأمر بشكل مباشر، لزيادة الوعى وتثقيف المواطنين.