شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب جنوبي إيران والان مع التفاصيل

هزة أرضية تضرب جنوبي إيران الخميس 23 يناير 2020 ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن زلزالا بقوة 5.2 درجة هز جنوب إيران في وقت متأخر الأربعاء.

Advertisements وقع الزلزال على مسافة 105 كيلومترات شمالي شرق مدينة بندر عباس على الساحل في إقليم هرمزجان. ولم تتوفر أنباء على الفور عن وقوع أضرار.

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