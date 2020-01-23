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هزة أرضية تضرب جنوبي إيران

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هزة أرضية تضرب جنوبي إيران

الخميس 23 يناير 2020

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن زلزالا بقوة 5.2 درجة هز جنوب إيران في وقت متأخر الأربعاء.

 

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وقع الزلزال على مسافة 105 كيلومترات شمالي شرق مدينة بندر عباس على الساحل في إقليم هرمزجان.

 

ولم تتوفر أنباء على الفور عن وقوع أضرار.

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