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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون: واشنطن قد تنشر أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت في العراق

الخميس 23 يناير 2020

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كشف مسئولون بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) النقاب، الأربعاء، عن احتمال قيام واشنطن بنشر نظام دفاعى صاروخى أمريكى فى العراق ردًا على قيام إيران بقصف قاعدتين عسكريتين عراقيتين يتمركز فيهما قوات أمريكية فى وقت سابق من الشهر الجاري.



وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن مسئولى البنتاجون أوضحوا أنه بات من المحتمل الآن أن تنشر الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الصاروخى باتريوت فى العراق بعد هذه الاعتداءات الإيرانية والتى وقعت فى الحادى عشر من يناير الجارى وأدت إلى حدوث إصابات بين القوات الأمريكية استلزمت نقلهم إلى مركز طبى بألمانيا للعلاج.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد هدد فى وقت سابق من الشهر الجارى بفرض عقوبات ضد العراق فى حالة استمرار حكومته فى تنفيذ خطته بطرد القوات الأمريكية التى يقدر عددها بخمسة آلاف جندى من أراضيه، كما لم يستبعد اليوم فى تصريحات على هامش منتدى دافوس بسويسرا إمكانية فرض هذه العقوبات ضد العراق.