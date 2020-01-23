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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية الأمريكية: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي
الخميس 23 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إننا لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي، خاصة أنها تنشر أنشطتها الإرهابية حول العالم.
وأضاف بومبيو، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن النظام الإيراني ليس لديه أي نوايا للالتزام بالبنود الأساسية للاتفاق النووي، ولن نسمح له بحيازة سلاح نووي.
وتابع، أن مليشيا حزب الله لديها نفوذ قوي في بعض دول أمريكا الجنوبية، وطهران تنشر أنشطتها الإرهابية حول العالم.
وحول الأزمة في لبنان، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن استعداد بلاده لدعم الحكومة الجديدة، ولكن في حالة التزامها بمسار الإصلاح، وابتعادها عن الفساد.
وأوضح أن "الاحتجاجات في لبنان تقول كفى لحزب الله، والاحتجاجات التي يشهدها لبنان والعراق تطالب باحترام السيادة".
وفي وقت سابق، رحب بومبيو بتصنيف عدد من دول أمريكا الجنوبية حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.
وقال عبر حسابه على "تويتر": "قبل ساعات نشيد بإعلان كولومبيا وهندوراس وجواتيمالا تصنيف حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية".
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