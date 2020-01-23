شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى: تميم ينتهك الدستور ولا يلتزم بحقوق المرأة فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جابر المرى، المعارض القطرى، أن الانتهاكات التى يمارسها أمير قطر ضد المرأة القطرية كثيرة ومتعددة، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من النساء فى قطر يشكون من الممارسات القمعية التى يمارسها النظام القطرى ضدهن، وأخرهن عائشة القحطانى، التى خرجت لتكشف حجم الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد نساء الدوحة، والتى سبقها نماذج عديدة من النساء التى تم اعتقالهن فى سجون تميم بن حمد أمير قطر.

وقال المعارض القطرى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن من النماذج التى تعرضت للانتهاكات أيضا كانت الناشطة القطرية المعارضة لطيفة المسيفري التى تم اعتقالها منذ أكثر من عام فى سجون قطر ولم يتم الإفراج عنها، بجانب الدكتورة هميان الكواري الأكاديمية التى تم حرمانها من طرح أرائها من حسابها في تويتر لانتقادها النظام القطرى.

وبشأن مخالفة النظام القطرى للدستور بشأن طريقة معاملته مع النساء فى قطر، قال جابر المرى، إن الدستور ينص على شئ والواقع هو شئ أخر، حيث إن الدستور القطرى تم تفصيله ليرضي رأي الغرب فقط ولكن لا يتم تنفيذ نصوصه على أرض الواقع ويتم انتهاك مواد الدستور.

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وفى وقت سابق قال موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، نتيجة لفرض قيود وقوانين تضطهد النساء، وتحرض على العنف ضدهن، تم وضعها من قِبل نظام أمير قطر تميم بن حمد، تواصل النساء الهروب من سجون الدوحة إلى الخارج، حتى يجدن متنفساً لهن، وهو ما يكشف حجم الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد المرأة فى بلاده، ويؤكد أن تنظيم الحمدين يقف عائقا أمام حصول المرأة القطرية على حقوقها.

وأكد الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن "عائشة القحطاني" أو كما تطلق على نفسها "Salvador" الفتاة القطرية ، أثارت ضجة واسعة داخل المجتمع القطري، بعد إعلانها هروبها خارج الدوحة لتحظى بقدر من حريتها، وتخوُّفاً من انتشار الظاهرة التي تهدد استقرار المجتمع العربي والإسلامي.