​الزراعة تكشف حقيقة توقف روسيا عن تصدير القمح لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر لم تتلق أي اخطار يفيد توقف روسيا عن تصدير القمح إلى مصر، مشيراً إلى أن روسيا حصلت على مناقصتين لشحن أكثر من شحنة في فبراير ومارس القادمين.

وأضاف العطار في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مصر أرسلت بالفعل للعديد من الدول على رأسهم الهند وليتوانيا والمكسيك، لافتا إلى أن التعاقد مازال طويلاً حيث أن مصر تتفاوض مع 16 مناشئ جديد.

وتابع أن "مصر طلبت من الهند تحليل مخاطر آفات فقط، وحتى الآن لم يرسل لنا الهند رد"، مضيفًا أن "هذا الإجراء يتم اتباعه من أجل ضمانات الاستمرارية والبحث عن مصادر مختلفة".

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أن مصر أكبر دولة فى العالم مستوردة للقمح ولانتأثر بتوقف أحد عن التصدير.