شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى 571 والان نبدء بالتفاصيل

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الخميس أن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة. وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 17 حالة بحلول نهاية أمس الأربعاء وجميعها في إقليم هوبي بوسط البلاد.

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