شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان لوزيرة الصحة بشأن إهدار مال عام فى المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والنائبة البرلمانية عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة موجه للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن إهدار المال العام بمستشفى رأس التين، من خلال صرف مبالغ مالية كبيرة لإصلاح وصيانة جهاز أشعة مقطعية بالمستشفى رغم تعطله المستمر، مطالبة بالتصدى لإهدار المال العام فى المستشفيات، وإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزير المختص.

وقالت النائبة إلهام المنشاوى، فى طلب الإحاطة، إن هناك إهدار مال عام فى مستشفى رأس التين بإصلاح جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى والذى لا جدوى من إصلاحه، حيث إن عمر الجهاز يتجاوز 11 عامًا، وتم إصلاحه عدة مرات ويعطل، موضحة أن تكلفة إصلاح الجهاز تتجاوز 2 مليون جنيه، وتساءلت: "كيف ذلك والقيمة الدفترية 3 ملايين و800 ألف جنيه؟!.. هذا إهدار للمال العام، إما أن يتم استبداله مع الشركة أو تغييره بجهاز جديد، ويحدث تكرار ذلك فى كثير من مستشفيات وزارة الصحة".

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، تواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب، متعلقة نقص الخدمات والمستلزمات الطبية والأجهزة فى المستشفيات والوحدات الصحية، بحضور ممثلين عن الوزارة والمحافظات التى يوجد فيها مشكلات بالمستشفيات.

وكانت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أبلغت وزيرة الصحة، فى وقت سابق، بضرورة حل المشكلات التى يعانى منها المواطنون فى المستشفيات، خاصة ما يتعلق بسوء تقديم الخدمة الصحية، موضحة أن هناك العديد من المشاكل والمعوقات تحتاج إلى معالجة أفضل، وأكدت أهمية حسن استخدام الإمكانيات المتاحة للحصول على نتائج أفضل، وأن المشكلات تتضمن قلة وأحيانًا عدم توافر الخدمات المساعدة للفريق الطبى المعالج من أجهزة وأدوية، ومشكلة الحضانات، وعدم كفاية أسرة الرعاية المركزة، ونقص عدد الأطباء والارتقاء بهم ماديًا واجتماعيًا، وعدم استكمال إحلال وتجديد بعض المستشفيات والوحدات الصحية، مما أثر بالسلب على تقديم الخدمة الصحية، ونقص بعض الأدوية.