تأييد التصفية القضائية لممتلكات مسيري «سامير»

أيدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، في حكم استئنافي، القرار الذي قضى بتمديد قرار التصفية القضائية لممتلكات شركة «سامير» ليشمل ممتلكات المسيرين السابقين لمصفاة سامير، وهو الحكم الذي شمل 7 من أعضاء مجلس الإدارة، على رأسهم مالك المصفاة، محمد حسين العامودي.
وكان الحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 5 نونبر من سنة 2018، قضى باستثناء المسيرين المغاربة، وهم محمد حسن بنصالح، رئيس مجموعة هولماركوم، ومصطفى أمهال، بمبرر عدم مسؤوليتهم عن الأخطاء التدبيرية.
وفضلا عن تمديد التصفية لتشمل الممتلكات والأصول الخاصة بالمسيرين، ينص الحكم أيضا على حرمانهم من أي إمكانية للتسيير مدة 5 سنوات، وسيشمل، فضلا عن مالك المصفاة محمد حسين العامودي، كلا من جمال باعامر، المدير العام، وبسام أبوردينة وجورج سالم وجيسون ميلاز ولارس نيلسون وجون أوزولد بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة.
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