بني ملال .. السلطات تشن حملة لمحاربة البناء العشوائي وتهدم عددا من المنازل – صور

أقدمت السلطات المحلية في مدينة بني ملال، صباح اليوم الأربعاء، على شن حملة واسعة، للهدم في منطقة “دوار جغو”، و”دوار الحمري”، ضواحي المدينة.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن العشرات من البنايات، التي شملتها عملية الهدم، مند انطلاق الحملة، وصل حوالي 500 بناية عشوائية في الإقليم، وذلك بعد قرار من والي جهة بني ملال – خنيفرة .

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وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحملة تدخل في إطار التدابير، والإجراءات، التي أتخذتها السلطات الإقليمية، للحد من ظاهرة البناء العشوائي، ولإيقاف النزيف العمراني، الذي تعرفه المدن، والمراكز في إقليم بني ملال.

وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات الهدم تدخل في إطار تفعيل مقتضيات القانون “رقم 90-25″، المتعلق بالتجزئات العقارية، والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير، كالتجزيء السري، وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية، الجاري بها العمل في هذا الباب.