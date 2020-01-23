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ميركل تبحث مع محمد بن زايد القضايا العربية والإقليمية الخميس 23 يناير 2020 بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد من المستشارة الألمانية، بحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وتبادلا وجهات النظر بشأنها ونتائج "مؤتمر برلين" الذي استضافته ألمانيا مؤخراً.

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