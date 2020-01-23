انفجارات وقصف إسرائيلي يستهدف شمالي قطاع غزة

الخميس 23 يناير 2020

دوت أصوات انفجارات وإطلاق نار قرب موقع زكيم العسكري الإسرائيلي المحاذي لشمال قطاع غزة، في الساعات الأولى من الخميس، وسط حديث عن تسلل شبان فلسطينيين في المنطقة.



وأفاد سكان محليون شمال قطاع غزة، بأن مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخين تجاه هدف غير محدد داخل السياج الحدودي الفاصل، في حين سمع في المنطقة دوي انفجارات وإطلاق نار.

وذكر السكان أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إضاءة في سماء المنطقة.

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ووفق موقع "يسرائيل هيوم" فإن محاولة تسلل فلسطينيين سجلت قرب "زيكيم" شمالي قطاع غزة، وأن والجيش الإسرائيلي أطلق النار على المتسللين، وهناك إصابات بالمكان.

وأكد موقع 0404 العبري أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار قبل قليل تجاه مجموعة شبان فلسطينيين، حاولت التسلل إلى الغلاف من الحدود الشمالية لقطاع غزة.

والأربعاء، قُتل 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولة التسلل عبر حدود قطاع غزة.

ووفق القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن 3 شبان فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة عبر السياج الفاصل إلى الداخل المحتل، وصلوا إلى إحدى النقاط المشجرة قرب كيسوفيم، وهناك ألقوا قنبلة يدوية تجاه قوة تابعة للجيش، فردت القوة بإطلاق النار على الثلاثة حتى الموت.