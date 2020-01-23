البرلمان اليوناني ينتخب أول رئيسة البلاد

المناطق - الرياض

أصبحت القاضية كاترينا ساكيلاروبولو اليوم الأربعاء أول امرأة تتولى رئاسة اليونان عندما انتخبها النواب في استعراض نادر للوحدة.

كانت ساكيلاروبولو (64 عاما) رئيسة مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية باليونان. وستتولى الرئاسة خلفا لبروكوبيس بافلوبولوس الذي تنتهي ولايته، التي تبلغ مدتها خمس سنوات، في مارس آذار.

وفي إظهار غير معتاد للتناغم في عالم السياسة اليوناني المشحون، حصلت مرشحة حزب المحافظين على دعم أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب سيريزا اليساري الذي خسر السلطة في انتخابات في يوليو تموز الماضي.

وحصلت ساكيلاروبولو على تأييد 261 نائبا في البرلمان المؤلف من 300 عضو.

وأصبحت ساكيلاروبولو، وهي من مدينة سالانيك بشمال البلاد، أول امرأة تتولى رئاسة مجلس الدولة في عام 2018 بدعم من الحكومة اليسارية آنذاك.

وهي مطلقة وتعيش في وسط أثينا ونشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت العديد من الأبحاث المتعلقة بحماية البيئة، وترأس جمعية معنية بالقانون البيئي.