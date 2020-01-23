شكرا لقرائتكم خبر عن «الضنك» تصيب رئيس باراجواي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة في باراجواي، خوليو مازولينى، أمس الأربعاء، إصابة ماريو عبدو بينيتيز، رئيس البلاد بحمى الضنك، التي تتفشى في البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال مازولينى في مؤتمر صحفي: "حصلنا على تقرير تحليل الدم، الذى أكد بقوة أن الرئيس مصاب بحمى الضنك".

وأضاف الوزير أن الرئيس في "حالة جيدة جدا"، وأنه سوف يخضع للمراقبة الطبية لمدة 48 ساعة، ثم بإمكانه بعد ذلك ممارسة واجباته.

وأوضح "مازوليمي"، أن هناك نحو 1800 حالة إصابة بمرض حمى الضنك فى باراجواي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد على نحو سريع.