شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق القطار والمطار.. طوارئ في الصين لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وسائل الإعلام الحكومية أن المدينة الصينية، التي تعد مركز تفشي فيروس جديد مميت، ستفرض قيودًا صارمة على حركة سكانها إلى خارج المدينة ابتداءً من اليوم الخميس في محاولة لوقف انتشار العدوى.

وقالت صحيفة "الشعب" الصينية اليومية أنه اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، بالتوقيت المحلي، سوف تُغلق محطات القطار والمطار في ووهان، وسيتم تعليق خدمات حافلات المسافات الطويلة والمترو والعبارات إلى خارج المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

وتم الإعلان عن هذه التدابير بعد ساعات من تضاعف عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس الشبيه بالالتهاب الرئوي، تقريبا إلى 17 في غضون 24 ساعة ، وفقا لمسؤولين في مقاطعة هوبى الصينية ، حيث تقع مدينة ووهان. وتجاوز عدد الحالات المؤكدة 500 حالة أمس الأربعاء.