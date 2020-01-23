شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق القطار والمطار.. طوارئ في الصين لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت صحيفة "الشعب" الصينية اليومية أنه اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، بالتوقيت المحلي، سوف تُغلق محطات القطار والمطار في ووهان، وسيتم تعليق خدمات حافلات المسافات الطويلة والمترو والعبارات إلى خارج المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.
وتم الإعلان عن هذه التدابير بعد ساعات من تضاعف عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس الشبيه بالالتهاب الرئوي، تقريبا إلى 17 في غضون 24 ساعة ، وفقا لمسؤولين في مقاطعة هوبى الصينية ، حيث تقع مدينة ووهان. وتجاوز عدد الحالات المؤكدة 500 حالة أمس الأربعاء.
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