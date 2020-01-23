شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يؤكد دعم قطر للتطرف ونشر خطاب الكراهية والان نبدء بالتفاصيل

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، على أن المملكة لا تتلقى أي درس من أحد، ولا تعطي دروسًا لأي أحد، مؤكدا أن القضاء السعودي «مستقل» ومحترم. وأوضح الجبير أن وسائل الإعلام القطرية «منار» لخطاب الكراهية، لافتا إلى أن الدوحة تدعم تمويل جماعات متطرفة مثل تنظيم حزب الله، وتتدخل في شؤون المملكة.

وفي نقاش بين وزير الدولة للشؤون الخارجية والنواب الأوروبيين، تطرق المجتمعون لعددٍ من المسائل التي تتعلق بالوضع الإقليمي والموقف في اليمن وملف حقوق الإنسان.

ورحّب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس التشريعي الأوروبي ديفيد ماكستير بالوزير الجبير، مشددًا على أهمية العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أهم المسائل والموضوعات المطروحة للنقاش خلال الجلسة.

وقال: إن البرلمان الأوروبي يتابع التوتر المتصاعد والمتقلب، والتوتر بين إيران والولايات المتحدة، وإن خفض التصعيد يبدو ضروريًا، وأضاف: إن البرلمان يريد أيضًا معرفة سبل حلحلة الوضع في اليمن وتطورات المدون رائف بدوي الذي أسند إليه البرلمان في السابق جائزة «ساخاروف» لحقوق الإنسان.

» مقاربة وتحديات

وقال الوزير الجبير في مداخلته أمام النواب: إن الأمر يتعلق بمنطقة تجعل أي معاينة أو مقاربة صعبة، وهي ملتقى ثلاثة أديان وثلاث قارات وعدة تحديات من فلسطين إلى العراق، مرورًا بأنشطة إيران والوضع في اليمن والقرن الإفريقي، وأفغانستان وسوريا، وغير ذلك.

وأضاف إن المملكة تريد مواجهة كل هذه التحديات، والتركيز على نموها الداخلي والعمل على إنجاح رؤية 2030 وتخفيض الاعتماد على النفط، وإرساء نظام تعليمي متقدم، ومكافحة التطرف، وإقامة مجتمع متسامح وتوفير الفرص للشباب، وقال: نريد جعل المملكة مستقرة ومزدهرة، وأقل تعرضًا للزعزعة من جيرانها.

وأوضح أن المملكة نجحت في تحقيق إنجازات هامة لصالح المرأة في مختلف القطاعات، وتمكينها من حقوقها، وقال الجبير: نريد وضع حد لكل تطرّف لوضع نظام التسامح، وأن يرى العالم مجتمعنا مجتمعًا حديثًا ومتسامحًا، ونأمل الإسراع في عملنا للمضي قدمًا لصالح السعوديين.

Advertisements

وأضاف: إننا نقف على نتائج سياستنا، حيث سجلت زيادة في الاستثمارات الأجنبية وزيادة في عدد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة؛ مما يعكس ثقة فعلية في عملية الإصلاح.

» إرهاب قطري

وحول قطر، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن قطر تدعم تمويل جماعات متطرفة مثل تنظيم حزب الله وإن لدينا مشاكل مع قطر؛ لأنها تتدخل في شؤوننا، وإن وسائل إعلامها هي منار لترويج خطاب الكراهية، وأضاف: إن على الإخوة القطريين تغيير سلوكهم، وإن المملكة عملت على الحفاظ قدر الإمكان على سير أداء مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يخص المواطن رائف بدوي، قال الجبير: إنها مسألة تخص القضاء السعودي، وهو قضاء مستقل، وإن المملكة ليست جمهورية موز وتحترم القضاء.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن المملكة لا تتلقى أي درس من أحد، ولا تعطي دروسًا لأي أحد، وإنما نحن أصدقاء وحلفاء، ولكن لا يمكن محاكمة دولة ذات سيادة بدون المعلومات والمعطيات الكافية.

وبشأن تركيا، قال الجبير: إن تركيا دولة مهمة ونقيم معها علاقات اقتصادية جدية، ولكنها تتدخل في شؤون سوريا وفي شؤون ليبيا، ونحن نأمل مواصلة العلاقات معها، وأن تكون عضوًا مسؤولًا يسهم في الاستقرار.

وحضر الجلسة مندوب المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.