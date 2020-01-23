شكرا لقرائتكم خبر عن حزب بارزاني: أمريكا وترامب صديقا كردستان والعراق والان نبدء بالتفاصيل

زعم نائب عراقي ومتحدث سابق باسم ميليشيات «الحشد الشعبي» الطائفية، لـ«ائتلاف الفتح»، أن سيادة بلاده تتطلب طرد القوات الأمريكية، فيما يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن من حق رئيس الإقليم لقاء جميع الزعماء والقادة ورؤساء الدول، مشددا على أن الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب صديقان للكرد وشركاء العراق.

وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، أمس، أن إقليم كردستان ليس طرفا في أي صراعات دولية وإقليمية، مؤكدا أن من حق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أن يلتقي جميع الزعماء والقادة ورؤساء الدول في إطار تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة.

وقال زيني: ليست لدينا مشكلة مع الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترامب، وهما صديقان للكرد وشريكان لإقليم كردستان والعراق، ولا نفضل جهة على أخرى، وليس من حق أحد أن يمنع بارزاني من لقاء الرئيس الأمريكي أو شخص آخر؛ لأنه لا وجود لنص قانوني أو دستوري يمنع إقامة العلاقات مع واشنطن إطلاقا.

وأكد مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، أن الإقليم منطقة آمنة بعيدة عن التدخلات التركية والإيرانية، والقوات الأمريكية مستمرة بوجودها، مع الإسراع ببناء القواعد العسكرية داخل أراضيه.

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إلى ذلك، أفاد المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية بأن الرئيس برهم صالح التقى في وقت لاحق نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وذكر المكتب، في بيان أن الاجتماع «تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار».

ووصف المكتب المحادثات -التي عقدت على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» السويسرية- بأنها كنت «معمقة».

وفي بغداد، قال النائب أحمد الأسدي، المتحدث السابق باسم ميليشيات «الحشد» الطائفية: إن تظاهرة الجمعة المقبلة هي استفتاء شعبي على خروج جميع القوات الأجنبية من العراق، وزاد في تغريدة على «تويتر»: إنها للدفاع عن السيادة وهي غير معنية بأي أمر آخر، كما يحلو للبعض أن يتحدث. على حد قوله.