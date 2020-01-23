شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانيون يرفضون حكومة «حزب الله»: امتداد لمشروع إيران والان نبدء بالتفاصيل

تألفت الحكومة اللبنانية، ليل الثلاثاء، بعد ما يقارب شهرين على استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، بعد ضغط من الثورة اللبنانية التي أرادت نزع الحزبية والمحاصصة عن كاهل الحكومة، والذهاب نحو تشكيلة «تكنوقراط» تنقذ وتصلح ما أفسده نهب أحزاب السلطة لخيرات الدولة اللبنانية.

وبعدما تمكّن «حزب الله» من تسمية حسان دياب رئيسًا مكلفًا لتأليف الحكومة، ها هو يعلنها على شاكلة «السابقة»، إلا أن الفارق الوحيد هو أنها حكومة اللون الواحد، أي «السوري ـ الإيراني»، فجميع وزرائها حزبيون في الباطن أو الظاهر، وإن كانوا من أصحاب الاختصاص، فأي إنقاذ سيتمكنون من القيام به، وأي فساد سيحاربون؟

» ليست بالمستوى

ويرى الوزير السابق سجعان قزي، في تصريح لـ«اليوم»، أن «كل لبناني يفترض أن يكون سعيدًا بتأليف حكومة جديدة في بلاده، المهم أن تكون هذه الحكومة بمستوى الآمال والتحديات، وأن تكون حلًا للأزمات لا لأخرى جديدة تضاف إلى مشاكله»، موضحًا أن «الثورة حينما طالبت بحكومة تكنوقراط، كان الهدف منها أن تبعد الأحزاب عن الحكومة الجديدة، خصوصًا حزب الله؛ وإذ بهذه الحكومة رغم أنها مؤلفة من تكنوقراط، فجميهم ينتمون إلى الأحزاب، وهذه الأحزاب سمتهم، وحزب الله كان عرّاب تأليف هذه الحكومة، وعلاوة على ذلك ودون الحكم المسبق عن عملها، فهذه الحكومة يتوقف على مدى قدرتها على تغيير ما يلي، وقف الثورة، وقف التدهور والانهيار، الحصول على ثقة المجتمع الدولي من أجل الحصول على مساعدات مالية، طرح خطة لوضع إستراتيجية دفاعية نهائيًا وحلّ موضوع النازحين السوريين».

ويستبعد قزي أن «تكون هذه التشكيلة قادرة على القيام بالمهمات، كنت غير متحمّس لحكومة تكنوقراط وكنت أفضل عليها حكومة طوارئ،» إنقاذ وطني «مصغرة من 6 أشخاص، وطنية واسعة تنال ثقة الناس والعرب والعالم، وتطرح الحلول الكبرى لأزمة لبنان التي لم تعد تتحمّل المزيد من الترقيع وتهميش دور لبنان في محيطه».

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» رفض التشكيلة

ويختم: أعتقد أن ردود الفعل الأولى من الناس والرأي العام والثورة لم تكن إيجابية تجاه هذه الحكومة، بدليل التظاهرات السلمية والعنفية التي انطلقت إثر الإعلان عن تأليف هذه الحكومة، وأعتقد أن هذه الحكومة لم تأتِ لتلبّي طموحات الثورة بقدر ما أتت لتلبّي المشروع الإيراني في المنطقة، وهذا هو المشكل الحقيقي الذي سيواجه الحكومة.

وعقب إعلان الحكومة، مساء، خرج المئات من المتظاهرين من مختلف المناطق اللبنانية، حيث عمدوا إلى قطع الطرقات تعبيرًا عن رفضهم لحكومة دياب، كما تظاهروا في محيط البرلمان اللبناني وحصلت مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية، واستمرت التحركات الاحتجاجية حتى صباح أمس، كما علّقت معظم المدارس الرسمية والخاصة في طرابلس وضواحيها، بالإضافة للمهنيات والجامعة اللبنانية أعمالها، أمس الأربعاء؛ بسبب الأوضاع الأمنية وقطع الطرقات في الشمال.

ورشق المحتجون القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات، بينما جاء ردها برشهم بالمياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع. وتسببت المواجهات في سقوط عدد من الجرحى.

ويعتبر المحتجون أن الحكومة «غير مستقلة، ولا تمثل إلا بعض أركان السلطة»، رافضين الاستهتار بمطالبهم بعد مائة يوم من الثورة.