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ضبط خليتين حوثيتين تعملان على رصد تحركات الجيش 

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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان مساء أمس الأربعاء، أنها ضبطت خليتين حوثيتين في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وأفاد البيان بأن الخليتين كانتا تعملان على رصد تحركات الجيش الوطني، وتصحيح إحداثيات لصواريخ العدو الحوثي.

وأضاف أن قوات الأمن الخاصة ضبطت الخليتين في حالة تلبس وبحوزتهما خرائط إحداثيات وأجهزة اتصالات مرتبطة بمليشيا الحوثي في مديرية صرواح بمأرب.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه السعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار والإخلال بالأمن العام في المحافظة.

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