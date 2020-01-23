شكرا لقرائتكم تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بليبيا حتى إشعار آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، إيقاف الملاحة الجوية إلى حين إشعــار آخــر، مشيرا إلى نقـل الرحـــلات الى مطار مصراتة إعتباراً من اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، ذكر الجيش الليبي لـ"العربية" و"الحدث" أن مطار معيتيقة يستخدم لأغراض عسكرية وإرهابية.

واعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" رسميا في مؤتمر صحافي تفعيل منطقة الحظر الجوي التي تضم مطار معيتيقة. وأوضح أن "قاعدة معيتيقة الجوية ومطار معيتيقة هي مناطق عسكرية ممنوع منعا باتا استخدامها للطيران المدني أو العسكري"، مشيرا إلى أن "أي تحرك لطائرة مدنية أو عسكرية هناك مهما كانت تبعية هذه الطائرة وتبعية شركتها سيكون خرقا لوقف إطلاق النار، وبالتالي سيتم تدميرها بشكل مباشر".

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هدف استراتيجي

وكانت سلطات مطار معيتيقة في طرابلس قالت إن 6 صواريخ غراد سقطت على المدرج. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع دمار أو ضحايا. وأوضح المطار أنه سيعلق كل الرحلات حتى إشعار آخر.

ويمثل مطار معيتيقة، وهو منصة الهبوط الوحيدة للإدارة المستقرة في طرابلس، هدفا استراتيجيا لقوات شرق ليبيا. وعادة ما يعلق في منتصف الصراع بين الحكومتين المتناحرتين لليبيا والميليشيات المتصارعة على السيطرة على العاصمة.

ويستهدف سلاح الجو التابع للجيش الليبي، على نحو متكرر، مواقع عسكرية تابعة للميليشيات التي تقاتل ضمن قوات حكومة "الوفاق" برئاسة فايز السراج، داخل مطار معيتيقة الواقع وسط العاصمة طرابلس.

وفي مطلع الشهر الحالي، اتهمت حكومة شرق ليبيا، حكومة "الوفاق" في طربلس باستخدام قاعدة معيتيقة في نقل مرتزقة من إسطنبول.