أعلنت وزراة التموين والتجارة الداخلية انطلاق عروض "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعين، وعلى من يريد المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية للحصول على الموافقة
كان الدكتور "على المصيلحى"، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد على الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون
ويستعد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بإعداد نشرة توعوية للمستهلك وإرسالها، إلى مديريات التموين حول الأوكازيون الشتوى بشأن توعية المستهلك لعدم خداعه خلال شرائه فى فترة الأوكازيون
كانت هذه تفاصيل خبر التموين تلعن إطلاق عروض الأوكازيون الشتوي 2020 .. الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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