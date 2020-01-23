زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب غرب تركيا

ضرب ​زلزال​ بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، ولاية مانيسا غرب ​تركيا​.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية، الأربعاء، بأن الزلزال كان مركزه قضاء أقحصار، التابع لولاية مانيسا، وبعمق بلغ 6.98 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأوضحت الرئاسة أن الزلزال وقع في تمام ​الساعة​ 22:22 بالتوقيت المحلي.

وشعر بالزالزال سكان ولايات إزمير، ومانيسا، وآيدن، ودنيزلي، ويالوفا، وبورصة، فيما لم تقع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.