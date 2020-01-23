هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب جنوب إيران

أفادت وكالة "​الجمهورية​ الإسلامية" للأنباء الإيرانية بأن "زلزالا بقوة 5.2 درجة هز جنوب إيران في وقت متأخر يوم الأربعاء". ووقع الزلزال على مسافة 105 كيلومترات شمال شرقي مدينة بندر عباس على الساحل في إقليم هرمزجان. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار.

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