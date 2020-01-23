النشرة: حواجز ظرفية لمخابرات الجيش على طريق زحلة سعدنايل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن انتشار لحواجز ظرفية ل​مخابرات الجيش​ على ​طريق زحلة​ ​سعدنايل​، وتفتيش للسيارات بعد ورود معلومات عن استعداد عدد من المسلحين التوجه الى محلة سعدنايل بسبب تعرض جندي في ​الجيش اللبناني​ للاعتداء من قبل ​المتظاهرين​ في محلة ​ضهر البيدر​. إضغط للمزيد

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