19 قتيلا في هجوم في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

أعلنت بعثة ​الامم المتحدة​ لحفظ ​السلام​ بين ​السودان​ و​جنوب السودان​، عن مقتل 19 شخصا على الاقل وجرح 25 اضافة الى فقدان ثلاثة اطفال واحراق 19 منزلا لجماعة الدينكا، في هجوم يشتبه بأن رعاة سودانيين نفذوه على منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

وتتنازع الدولتان هذه المنطقة منذ حصل جنوب السودان على استقلاله في 2011. ويهيمن التوتر منذ زمن طويل بين قبيلة دينكا نقوك ​الجنوب​ سودانية ورعاة سودانيين ينتمون إلى قبيلة المسيرية، الذين يمرون في ابيي لرعي مواشيهم.

وفي 2011، نشر ​مجلس الأمن الدولي​ قوة لحفظ السلام في المنطقة إثر اندلاع معارك أسفرت عن نزوح نحو 100 ألف شخص.