باسيل من دافوس: انقذوا لبنان قبل أن يصبح دولة فاشلة

ناشد وزير الخارجية السابق ​جبران باسيل​ قادة ​العالم​ المساعدة في إنقاذ ​لبنان​ "كي لا يتحول إلى دولة فاشلة"، مشيرا الى أن "لبنان نموذج لتعايش يمكن أن يكون الترياق الحقيقي للإرهاب إذا حافظ على استقراره".

وفي حديث ل​رويترز​ خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، شدد على أن "لبنان بلد نحتاج للحفاظ عليه كي يلعب ذلك الدور ويوسعه، لا أن نجعله يفشل ويصبح في مصاف الدول الفاشلة. هذا لن يساعد اللبنانيين. هذا لن يساعد أي بلد في المنطقة".

وعن رفض بعض اللبنانيين لتمثيلهم من قبل باسيل في المنتدى، رفضالاتهامات ووصفها بأنها "تعميم" لتهم الفساد ضد النخبة في البلاد، قائلا: "أنا شخصيًا السياسي الوحيد في لبنان الذي كشف بيانات حسابه. لم يجرؤ أحد على فعل هذا".

وأوضح أنه طلب من ​سويسرا​ و​الولايات المتحدة​ ودول أخرى المساعدة في الكشف عن ​تحويلات مالية​ تخص موظفين عموميين وشخصيات سياسية لبنانية ويحتمل أنها غير مشروعة، وذلك في إطار جهد أوسع ل​مكافحة الفساد​.