شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طلبات بـ"شكاوى البرلمان" عن مشكلات الصرف الصحى والطرق والأحوزة العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، الأسبوع القادم، لمناقشة طلبات مقدمة من النواب بشأن استكمال وتنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين فى الدوائر بمختلف المحافظات، ومنها 10 اقتراحات برغبة متعلقة بإدخال الصرف الصحى لبعض القرى، وبمشكلات الطرق والأحوزة العمرانية، وذلك كالتالى:

1- اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن استبدال خط طرد محطة صرف صحى الوليدية جى . آر . بى زهر مرن بطول 3 كم، وكذلك الخط الاستراتيجي الجديد بنفس المحطة وتحديد المسار اللازم له – محافظة أسيوط.

2 - اقتراح برغبة من النائب سيد أحمد محمد أحمد، بشأن إدخال الصرف الصحى إلى قرية دمرو الحداداى – مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ.

3 - اقتراح برغبة من النائب عمرو دوير بشأن إدخال خدمة الصرف الصحى لقرى الغنيمى وحصة الغنيمى بمحافظة كفر الشيخ.

4 - الاقتراح برغبة المقدم من النائب نور الدين عبد الرزاق بشأن سرعة إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى مركز طما بمحافظة سوهاج.

5 ـ اقتراح برغبة من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء بيارة ورافع صرف صحى بعزبة محى الدين بمركز نبروه – الدقهلية.

6ـ اقتراح برغبة من النائب جمال هندى، بشأن إدخال الصرف الصحى لقرية ألمنت الغربية بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف.

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7- الاقتراح برغبة من النائبة مى البطران، بشأن إنشاء منزل أو مخرج من الطريق الدائرى على أحد شارعى مسجد التوحيد أو شارع الفريق محمد على فهمى في اتجاه الهرم الموازى للطريق الدائرى بمحافظة الجيزة..

8ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدى عبد الوهاب، بشأن إنشاء سوق تجارى على قطعة أرض بالمجاورة رقم 9 بالمشروع الأمريكي بحى حلوان.

9 - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن استثناء مشروع وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، من شروط قيود الارتفاعات المقررة على المدينة .

10 - اقتراح برغبة بشأن سرعة إنهاء إجراءات الحيز العمرانى لمدينة طما.