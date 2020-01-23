شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نضع تصورات لمواجهة تحديات المجتمع فى لجنة السياسات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نور الشيخ ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الورقة البحثية التي أعدتها لجنة السياسيات الأمنية، تهدف إلى العمل على تقليل حجم المخاطر، ووضع حلول لكل المشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدا أن هذه الورقة البحثية ستصدر كل 3 شهور، وهدفها الرئيسية هو ضبط المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريح لـ"الخليج 365" أن هذه النشرة سيتم بناء عليها الورقات البحثية الأخرى ، والتي تهدف إلى وضع رؤي واستراتيجيات حلول للتحديات التي تواجه الدولة والمجتمع، مؤكدا أن الورقة البحثية تضع تصورات لحل المشاكل المستقبلية ، مؤكدا أنه سيتم استخدام كافة التعريفات والمصطلحات الهامة سواء كانت سياسية أمنية واستراتيجية واجتماعية كلها أدوات لوضع حلول للتحديات التي تواجه الدولة.

وتابع أن ضمن هذه المشكلات والتحديات الامن الفكرى والمعلوماتي، وهذا ضمن مجموعة من التحديات التي تواجه المجتمع، ويتم العمل على وضع التصورات اللازمة والحلول لها، مؤكدا أن كل نشرة بحثية سيكون بها تصورات جديدة عن الأخرى، لحل المشاكل ومواجهة التحديات في المجتمع.

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أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشرتها البحثية الأولى حول الأمن غير التقليدي ، والتي توضح التهديدات الغير تقليدية التي تتعرض لها أمن دول المنطقة العربية خلال العقود الأخيرة والتي كان أبزر سماتها أن هذه المخاطر عابرة للحدود والتعاون معها متعدد الأطراف كالتغييرات المناخية والتحركات السكانية والإجرام المنظم وأمن المعلومات، ووضعت تنسيقية الأحزاب هذه النشرة البحثية كبداية لإصدار نشرات بحثية دورية لتوضيح المفاهيم السياسية والأمنية، ووضع التصورات لمواجهة هذه التحديات في الدولة .