شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم السلامة".. الخدمات الأرضية تنظم فعاليات لتوعية العاملين بمطار سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، فعاليات يوم السلامة Safety Day بمحطة مطار سوهاج الدولي، في إطار حرص الشركة على نشر الوعي لدي العاملين بثقافة السلامة وترسيخ أسس ومفاهيم نظام إدارة السلامة SMS وتطبيقا لسياسة السلامة بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وبدأت فعاليات يوم السلامة، بعروض تقديمية متنوعة للتوعية بالموضوعات الهامة في مجال السلامة تشمل (نظام إدارة السلامة SMS بالشركة - إنجازات محطة سوهاج في مجال السلامة - سياسة و أهداف السلامة لعام 2020 - نظام الإبلاغ الإلزامي والتطوعي والسري Safety Reporting - الإلتزام بالسرعات المقررة - مخلفات الأجسام الصلبة ال FOD -الالتزام بالواجبات والمسئوليات وإجراءات العمل القياسية، وكافة معايير وإجراءات السلامة، بالإضافة إلى عرض فيديوهات متنوعة للتوعية بكيفية التعامل مع الطوارئ والأزمات خاصة بما تم من إجراءات التعامل بحرفية مع حريق الطائرة الأوكرانية بمطار شرم الشيخ الدولي من خلال العاملين بالخدمات الأرضية.

و اختتمت فعاليات يوم السلامة، بتكريم العاملين المتميزين في مجال السلامة بمحطة سوهاج بشهادات تقدير وهدايا تذكارية تقديرا لجهود العاملين، فضلا عن تكريم العاملين المتقدمين.

ببلاغات تطوعية متميزة في مجال السلامة بالمحطة والتي كان من شأنها تحسين النظام أو إزالة مخاطر عن مكان العمل، وأيضآ توزيع جوائز وهدايا للعاملين الفائزين بمسابقة يوم السلامة تحفيز لهم.

فيما قام مسئولى السلامه بإجراء تطبيق عملي للسلامة على أرض المهبط للتوعية بالكشف عن مخلفات الأجسام الغريبة ال FOD والوقاية من مخاطرها.

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شارك في فعاليات يوم السلامة، المهندس مدير عام الإدارة العامة للسلامة والجودة، ومدير إدارة السلامة، ورئيس قسم سلامة التحميل والمهبط، بالإضافة إلى اللواء طيار هشام فريد مدير مطار سوهاج، ومدير أمن الموانئ، العقيد رئيس مباحث المطار، وعددومن مديري شركة مصر للطيران للأسواق الحرة

والخدمات الجوية والمختصين في مجال السلامة بالشركة المصرية للمطارات، فيما قدم عادل عبد اللطيف مدير محطة سوهاج والعاملين بالمحطه شكرهم للمهندس مجدى محمدين رئيس الشركة على دعمه المستمر لهم .