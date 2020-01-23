موقع روسي: مصر تحفز السياحة بمطار برنيس في البحر الأحمر

سلط موقع ناشيونال جيوجرافيك راسيا الضوء على رغبة مصر في تسريع تطوير الأعمال السياحية في هذه منطقة البحر الأحمر.
وأوضح أن تشغيل مطار برنيس الدولي الجديد في مصر ، بالقرب من القاعدة البحرية في جنوب شرق البلاد ، وهي واحدة من أكبر خمس مدن في مصر .
وأوضح الموقع تشغيل المطار جاء لتحفيز تطوير السياحة جنوب منتجع مرسى علم ، وفقًا لما أعلنته جمعية منظمي الرحلات السياحية.
وأشار أن مصر ترى إمكانية تطوير هذه المنطقة السياحية سواء من حيث العطلات الشاطئية أو السياحة البيئية والرحلات إلى الجزر المجاورة. ونوهت بما أعلنته وسائلإعلام بأن مع افتتاح المطار الجديد، سيأتي المستثمرون الذين سيقومون ببناء الفنادق إلى الجنوب من محافظة البحر الأحمر. وفي الوقت الحالي، لا توجد في هذا المجال مجمعات فندقية كبيرة.
ولفت إلى أن المطار الجديد قادر على خدمة ما يصل إلى 600 مسافر في الساعة، ولتحفيز الطلب على الرحلات الجوية الأجنبية، سيتم تقديم أسعار خدمة أقل للناقلين من مطار الغردقة.
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