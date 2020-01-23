بعد 4 سنوات من الرفض.. إسرائيل تتيح دخول المعدات الثقيلة إلى غزة

أكد مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة منذر شبلاق، أن الجانب الإسرائيلي سمح بإدخال 5 معدات ثقيلة تستخدم لأعمال الحفر والصيانة بعد أن منع إدخالها طيلة أكثر من 4 سنوات وفقا لموقع روسيا اليوم .

وقال شبلاق: "جرى اليوم السماح بإدخال 5 معدات ثقيلة لمصلحة مياه بلديات الساحل عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، بعد تدخل العديد من

الجهات الدولية ورفض لأكثر من 4 أعوام من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف، أن "هذه المعدات جرى شراؤها عام 2015 بتمويل من البنك الدولي ضمن مشروع غزة لتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي بقيمة تقدر بـ876 ألف دولار عبر سلطة المياه الفلسطينية ولصالح مصلحة مياه بلديات الساحل، من أجل تحسين كفاءتها في أعمال

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التشغيل والصيانة.

وتابع، "الجانب الإسرائيلي رفض إدخالها تحت حجج وذرائع مختلفة رغم تدخل العديد من الجهات الدولية، وجرى وضع المعدات في مخازن دائرة المياه برام الله التابع لسلطة المياه لحين السماح بإدخالها.

وأشار شبلاق إلى أنه بعد مبادرة وتنسيق من UNDP، تم الحصول على موافقة من الجانب الإسرائيلي بإدخال المعدات عقب تزويدها بأجهزة تحديد المواقع "GPS" لضمان عملها فقط ضمن أعمال المصلحة، لافتا إلى أن منظمة "الصليب الأحمر الدولي"، هي من قامت بتغطية نفقات نقل هذه المعدات إلى قطاع غزة.