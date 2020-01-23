مساعدات إيوائية وغذائية وطبية في 4 دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نشاطاته وأعماله الإغاثية في عدد من دول العالم، حيث وزع 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين في القرية السعودية بمحافظة أبخ، وللفقراء من المجتمع المحلي في جيبوتي.

تدشين

في موريتانيا، دشن المركز حملة طبية تطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في موريتانيا الإسلامية، وجرى الكشف خلال اليوم الأول للحملة على 120 مريضا والتشخيص بالأشعة المقطعية على 6 حالات لأول مرة في موريتانيا، وأجريت 12 عملية قسطرة قلبية و12 عملية قلب مفتوح ناجحة للمرضى المصابين الأكثر احتياجا.

حقائب

في كشمير وزع المركز أمس 500 حقيبة شتوية في مديرية «هتيان بالا» بإقليم كشمير في باكستان، استفاد منها 2,500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

دورات

في اليمن دشن المركز في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت دورة معيلات الأسر، دورات التجميل «الكوافيرة الماهرة» ضمن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن، بهدف تحقيق عائد مادي يسهم في تحسين الوضع المعيشي لأسر المعيلات.

كما دشن في مأرب، مشروع توزيع 56,250 كرتونا من التمور، ووزع مواد إيوائية شملت 3,000 بطانية للنازحين من محافظة البيضاء إلى محافظة مأرب، استفاد منها 750 أسرة.

وفي حضرموت وزع المركز 3,000 سلة غذائية استفاد منها 18,000 فرد.

750

سلة غذائية في جيبوتي

120

كشفا على المرضى في موريتانيا

6

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حالات تشخيص بالأشعة المقطعية

12

قسطرة قلبية

12

عملية قلب مفتوح

500

حقيبة شتوية في كشمير

56,250

كرتونا من التمور في اليمن

3,000

بطانية

3000

سلة غذائية