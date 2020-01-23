تدشين
في موريتانيا، دشن المركز حملة طبية تطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في موريتانيا الإسلامية، وجرى الكشف خلال اليوم الأول للحملة على 120 مريضا والتشخيص بالأشعة المقطعية على 6 حالات لأول مرة في موريتانيا، وأجريت 12 عملية قسطرة قلبية و12 عملية قلب مفتوح ناجحة للمرضى المصابين الأكثر احتياجا.
حقائب
في كشمير وزع المركز أمس 500 حقيبة شتوية في مديرية «هتيان بالا» بإقليم كشمير في باكستان، استفاد منها 2,500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.
دورات
في اليمن دشن المركز في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت دورة معيلات الأسر، دورات التجميل «الكوافيرة الماهرة» ضمن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن، بهدف تحقيق عائد مادي يسهم في تحسين الوضع المعيشي لأسر المعيلات.
كما دشن في مأرب، مشروع توزيع 56,250 كرتونا من التمور، ووزع مواد إيوائية شملت 3,000 بطانية للنازحين من محافظة البيضاء إلى محافظة مأرب، استفاد منها 750 أسرة.
وفي حضرموت وزع المركز 3,000 سلة غذائية استفاد منها 18,000 فرد.
750
سلة غذائية في جيبوتي
120
كشفا على المرضى في موريتانيا
6
حالات تشخيص بالأشعة المقطعية
12
قسطرة قلبية
12
عملية قلب مفتوح
500
حقيبة شتوية في كشمير
56,250
كرتونا من التمور في اليمن
3,000
بطانية
3000
سلة غذائية
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات إيوائية وغذائية وطبية في 4 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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