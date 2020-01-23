تعاون سعودي تشادي في العمل الإسلامي

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بالعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة بجمهورية تشاد المبنية على الأخوة الإسلامية والمصير المشترك.

جاء ذلك عقب لقائه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى أمس في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أنه سيكون هناك تعاون شامل بين البلدين في مجالات العمل الإسلامي وبما ينفع الدعوة في تشاد، لافتا إلى أن كل ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من أعمال هي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، اللذين يعملان ليل نهار لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع بقاع الدنيا، وبذل ما في وسعهما لدعم المسلمين، ونعنى أيضا عناية خاصة بإخواننا في تشاد.

حرص

من جانبه، قال عيسى «المملكة وقيادتها الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لها شرف حماية العقيدة الإسلامية وحماية الإسلام وقيادة العالم الإسلامي وجهودها في إشاعة التمسك بالمنهج الذي أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة ومشكورة ومقدرة من جميع المسلمين بالعالم، موضحاً أن العناية بالعقيدة والفهم الصحيح للدين والابتعاد عن الأفكار المتطرفة التي تدعو إليها الجماعات المتطرفة مهمة جداً للحفاظ على المجتمعات لتعيش بسلام وأمن واستقرار».