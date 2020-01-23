وزير الخارجية يلتقي مسؤولين دوليين في دافوس

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله في مدينة دافوس السويسرية أمس، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية يورجن ستوك، وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود بأشكالها كافة.

كما التقى وزير الخارجية كذلك، رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب المسائل ذات الاهتمام المتبادل.

والتقى وزير الخارجية أيضا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون القائم بين المملكة والمنظمة الدولية، وسبل تعزيزه وتطويره.