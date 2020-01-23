وزير الخارجية يلتقي مسؤولين دوليين في دافوس

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود بأشكالها كافة.
كما التقى وزير الخارجية كذلك، رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب المسائل ذات الاهتمام المتبادل.
والتقى وزير الخارجية أيضا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون القائم بين المملكة والمنظمة الدولية، وسبل تعزيزه وتطويره.
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