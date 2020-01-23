حضور مؤثر للمملكة في اجتماعات البرلمان الأوروبي

وجدت المداخلة التي قدمها وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي التي عقدت جلسة خاصة لإجراء نقاش عام حول العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، أصداء واسعة، أكدت الحضور المؤثر للمملكة على المستوى العالمي، حيث استمع أعضاء اللجنة لمداخلة الجبير التي أوضح فيها من منطق القوة، موقف المملكة من كثير من القضايا الشائكة في المنطقة، وكذلك تناول فيها بعض المسائل المحلية، مؤكدا التمسك بالسيادة السعودية ورفض التدخل الخارجي بشؤونها، وكذلك اعتزازها باستقلالية القضاء.

وبعد ترحيب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس التشريعي الأوروبي ديفيد ماكستير، وقوله «يتابع البرلمان الأوروبي التوتر المتصاعد والمتقلب والتوتر بين إيران والولايات المتحدة، وأن خفض التصعيد يبدو ضروريا».

وإضافته «يريد البرلمان معرفة سبل حلحلة الوضع في اليمن وتطورات المدون رائف بدوي، الذي أسند إليه البرلمان في السابق جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان»، جاء رد الجبير في مداخلته أمام النواب «الأمر يتعلق بمنطقة تجعل من أي معاينة أو مقاربة صعبة وهي ملتقى ثلاثة أديان وثلاث قارات وعدة تحديات من فلسطين إلى العراق مرورا بأنشطة إيران والوضع في اليمن والقرن الإفريقي وأفغانستان وسورية وغير ذلك».

مواجهة التحديات

أضاف الجبير «المملكة تريد مواجهة التحديات والتركيز على نموها الداخلي والعمل على إنجاح رؤية 2030 وتخفيض الاعتماد على النفط وإرساء نظام تعليمي متقدم، ومكافحة التطرف وإقامة مجتمع متسامح وتوفير الفرص للشباب.. تريد أن تكون مستقرة ومزدهرة وأقل تعرضا للزعزعة من جيرانها».

وأوضح «المملكة نجحت في تحقيق إنجازات هامة لصالح المرأة في مختلف القطاعات وتمكينها من حقوقها».

تسامح

قال الجبير «نريد وضع حد لكل تطرف لوضع نظام التسامح، وأن يرى العالم مجتمعنا مجتمعًا حديثا ومتسامحا، ونأمل الإسراع في عملنا للمضي قدما لصالح السعوديين».

وأضاف «نقف على نتائج سياستنا حيث سُجلت زيادة في الاستثمارات الأجنبية وفي عدد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة مما يعكس الثقة بعملية الإصلاح»

تمويل التطرف

حول قطر قال الجبير «تدعم قطر تمويل جماعات متطرفة مثل تنظيم حزب الله، ولدينا مشاكل معها لأنها تتدخل في شؤوننا، ووسائل إعلامها منار لترويج خطاب الكراهية».

وأضاف «على الإخوة القطريين تغيير سلوكهم، والمملكة عملت على الحفاظ قدر الإمكان على سير أداء مجلس التعاون الخليجي.

وحول المواطن رائف بدوي، قال «موضوعه يخص القضاء السعودي وهو قضاء مستقل، والمملكة ليست جمهورية موز وتحترم القضاء».

لا نتلق الدروس

وناقش الجبير والنواب الأوروبيون مسائل إقليمية عدة، منها الموقف في اليمن وملف حقوق الإنسان، وأكد أن المملكة لا تتلقى أي درس من أحد، ولا تعطي دروسا لأي أحد، وإنما نحن أصدقاء وحلفاء ولكن لا يمكن محاكمة دولة ذات سيادة بدون المعلومات والمعطيات الكافية».

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وحول تركيا قال «تركيا دولة مهمة ونقيم معها علاقات اقتصادية جدية ولكنها تتدخل في شؤون سورية وفي شؤون ليبيا، ونحن نأمل مواصلة العلاقات معها وأن تكون عضوًا مسؤولًا يسهم في الاستقرار».

مواقف أبرزها الجبير

منطقتنا صعبة فهي ملتقى 3 أديان و3 قارات

تحديات المنطقة تتمثل في فلسطين والعراق وإيران

أوضاع اليمن والقرن الإفريقي وأفغانستان وسورية تعقد المنطقة

المملكة تركز على نموها الداخلي

المملكة تريد الاستقرار والازدهار وعدم التعرض للزعزعة من الجيران

حققنا إنجازات هامة لصالح المرأة

نريد وضع حد لكل تطرف

سجلنا تقدماً في الاستثمارات الأجنبية

قطر تدعم تمويل جماعات متطرفة

إعلام قطر يروج خطاب الكراهية

القضاء السعودي مستقل وله احترامه