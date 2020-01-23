المعلمي يرأس اجتماع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

رأس مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي بصفته عضوًا في المجلس الاستشاري، الاجتماع الـ19 لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)، بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عمل المركز خلال عام 2019 وخطط عام 2020.

وأكد المعلمي خلال رئاسته الجلسة أن المملكة دأبت على دعم كل ما يكافح الإرهاب، مبديًا تطلع وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى العمل مع المركز من أجل مكافحة الإرهاب.