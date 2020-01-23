لندن تبقي على ضريبة الخدمات الرقمية

دافوس (أ ف ب)

ستُبقي المملكة المتحدة على ضريبة الخدمات الرقمية، التي من المنتظر دخولها حيز التنفيذ في شهر أبريل، رغم التهديدات الأميركية بإجراءات مضادة، وفق ما أعلن وزير المالية البريطاني، ساجد جاويد، الأربعاء، في مؤتمر دافوس. وقال جاويد، أثناء حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا: «نتوقع بدء تطبيق ضريبتنا على الخدمات الرقمية في شهر أبريل». وأكد الوزير الذي تحدث وبجواره، وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: «إنها ضريبة متناسبة ومصممة على نحو مقصود لتكون موقتة، سترفع بمجرد إيجاد حلّ عالمي».

وكرر منوتشين أمس، في دافوس، تهديداته باتخاذ إجراءات مضادة، عبر فرض رسوم جمركية عقابية، في حال تم فرض ضرائب «تعسفيّة» على الشركات الرقمية في أوروبا.

واعتبر الوزير الأميركي، في حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، نشر بداية الأسبوع أن الضريبة التي يتوقع أن تفرضها فرنسا غير عادلة، آملاً أن تعلّق بريطانيا وإيطاليا خطتهما حول الضريبة.