الصين لا تعتزم المشاركة في محادثات خفض الأسلحة النووية

بكين (أ ف ب)

قالت الصين أمس، إنها «لا تعتزم المشاركة» في محادثات ثلاثية بشأن خفض الأسلحة النووية، بعد يوم من توجيه واشنطن دعوة لها للانضمام إلى المحادثات التي ستجرى في موسكو. ولمحت واشنطن في السابق، إلى أنها تعتقد أن بكين، بترسانتها النووية المتزايدة، يجب أن تنضم إلى المحادثات.

غير أن المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، اتهم الولايات المتحدة باستخدام المشاركة الصينية «كمبرر للتهرب من مسؤولياتها لنزع الأسلحة النووية».

وصرح المتحدث، في مؤتمر صحفي معتاد: «الصين ليست لديها أية نية للمشاركة، فيما يسمى بالمفاوضات الصينية الأميركية الروسية الثلاثية لضبط الأسلحة».

وقالت واشنطن: إن عدم وجود شفافية حول مخزونات الصين المتزايدة من الأسلحة النووية يشكل «تهديداً خطيراً»، وأصر الرئيس دونالد ترامب على ضرورة انضمام الصين إلى أي اتفاق نزع أسلحة جديد.

وقال جينغ: إن «على البلد الذي يمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم وأكثرها تطوراً، أن يتحمل بشكل جدي مسؤولياته الخاصة بنزع الأسلحة النووية».

وقال المندوب الأميركي، في مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف روبرت وود، الثلاثاء: إن التقديرات تشير إلى أن «مخزونات الصين (النووية) ستتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة، نعتقد أن الوقت حان لإجراء محادثات ثلاثية».