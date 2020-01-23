«الدرونز» لا توصل معجون الأسنان

دافوس (د ب أ) رجح ديفيد أبني، الرئيس التنفيذي لشركة «خدمة الطرود المتحدة» الأميركية للخدمات اللوجستية، والمعروفة باسم «يو. بي. إس»، أمس أن يظل استخدام الطائرات من دون طيار محدودا في مجال التوصيل.

وقال على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في بلدة دافوس السويسرية «لستُ واحدا من هؤلاء الذين يعتقدون أنه سيكون لدينا مئة ألف طائرة من دون طيار تحلق في أنحاء مدننا الكبرى وتقوم بتوصيل معجون الأسنان وأشياء من هذا القبيل».

وأضاف «أعتقد حقا أنها ستكون متاحة في (الاستخدامات) الملحة والتي تحتاج إلى تدخل سريع»، مشيرا على سبيل المثال إلى خطوط تجميع المصانع التي تحتاج إلى قطعة بعينها وكذلك الشحنات الطبية. وأوضح أن شركته، التي بدأت بالفعل في استخدام الطائرات من دون طيار لنقل الإمدادات لقطاعات الرعاية الصحية في دول أفريقيا، يمكن أن تتطبق هذه التكنولوجيا لتوصيل مستلزمات الرعاية الطبية للمنازل. من جانبه، أشار هانز فيستبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات «فيريزون» الأميركية العملاقة، إلى الحاجة لوضع معايير لمقدمي خدمات النقل والاتصالات، ووضع قاعدة مشتركة لتشغيل الطائرات من دون طيار.

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